Zo zag de drive-thru builoft van Hilbert en Hermi eruit: ‘Toeterende gasten maakten er een feestje van’

Basisscho­len boos over halvering subsidie voor natuurles­sen in Soest: ‘Dit is heel erg voor kinderen’

15 oktober Niet alleen wrang, maar ook onbegrijpelijk. Dat vindt de welzijnsstichting Balans in Soest van de aangekondigde halvering van de subsidie voor natuureducatie op scholen. Terwijl nét vandaag de uitkomst van een onderzoek is gepresenteerd waaruit blijkt dat natuureducatie op scholen succesvol is.