Zo zag het Jazzfestival Amersfoort eruit

De Sint Aegtenkapel en de Kroegentocht werden in ere hersteld en poppodium Fluor kreeg een prominente plek in het festivalprogramma. Pop, jazz, electro en indie liepen naadloos in elkaar over op een dansvloer die tot in de kleine uurtjes volop werd benut. Ook klonk muziek bij de beeldende tentoonstelling Schurend Paradijs in Kunsthal KAdE en de voormalige Elleboogkerk. Ook in Café Miles waren optredens.