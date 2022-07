Zo zag je het logo van IJsselmeervogels nog nooit (met dank aan Jacob en een paar honderd klinkers)

Werkloze profvoet­bal­lers strijken neer in Woudenberg: ‘Dit team is voor jongens zoals ik echt een uitkomst’

Het VVCS-team, waar werkloze profvoetballers hun conditie op peil brengen, is deze maand opnieuw neergestreken op het complex van Woudenberg. Voor routiniers als Anouar Kali (oud-FC Utrecht) en André Krul (ex-Spakenburg) is dit misschien wel hun laatste kans op een mooi sluitstuk van hun loopbaan. ,,Dit team is voor jongens als ik echt een uitkomst.”

16 juli