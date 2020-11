Zo zet je thuis de mooiste gerechten op tafel: kleurrijk tartaar-taartje van ’t Bloemendaeltje in Amersfoort

Snelle e-bike razend populair in provincie Utrecht: aantal speed pedelecs in drie jaar tijd verdubbeld

23 november Het aantal speed pedelecs, elektrische fietsen waarmee een snelheid van 45 kilometer per uur kan worden behaald, is in drie jaar tijd verdubbeld. In de provincie Utrecht zijn de snelle e-bikes het populairst. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.