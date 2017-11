Zoekactie naar vermiste Edwin Takens gaat verder bij vijver Baarnse Bos

'Laat boa's ook boetes uitdelen'

6:11 Geüniformeerde toezichthouders in dienst van gemeenten moeten op meer terreinen kunnen handhaven dan nu is toegestaan. Dat zegt Mark Röell, de burgemeester van Baarn, over de geringe bevoegdheden van zijn buitengewoon opsporings ambtenaren (Boa's).