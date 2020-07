Zoektocht naar skeletresten onthoofde Amersfoortse staatsman Johan van Oldenbarnevelt gaat beginnen

Ook is er nog geen hedendaagse DNA-mach beschikbaar waarmee de stoffelijke resten van de 17e eeuwse raadspensionaris en landsadvocaat zouden kunnen worden geïdentificeerd. Identificatie langs deze weg is nu niet mogelijk, concludeert de RCE.



Toch is het archeologisch onderzoek van betekenis, vindt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). ,,Johan van Oldenbarnevelt was een belangrijke persoon in onze geschiedenis. Hij heeft niet voor niets een plekje gekregen in de vernieuwde Canon van Nederland. Het onderzoek is van groot historisch belang, ook al is de kans klein dat we resten van hem vinden.‘’