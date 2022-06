Zomergolf op komst: dit merkt de regio Amersfoort al van de opmars van corona

MET POLL Ook niet meer mogen roken vóór de stations? Geen denken aan! ‘Ik stop pas als ik tussen zes plankjes lig’

De grootste onzin onder de zon, smaalt Claudia, terwijl ze pal voor de ingang van het station gretig aan haar sigaret trekt. En de medewerkster van de Kiosk is bepaald niet de enige die het plan om het héle Stationsplein in Amersfoort rookvrij te maken wegblaast. Er wordt al zoveel voor ‘ons’ beslist, is het overheersende sentiment.

15 juni