Zonnig Geluid van de Vrijheid: honderden toeschouwers op het Lieve Vrouwekerkhof

Bij deze winkel komen mensen uit armoede zelfs voor tweede­hands ondergoed: ‘Het is erg schrijnend’

Maximaal tien kledingstukken meenemen per dag, dat was tot voor kort de regel bij de Weggeefwinkel in Baarn. Maar omdat mensen de laatste tijd met stapels kleren de winkel uit lopen, wordt dat beperkt. Zelfs tweedehands ondergoed is niet meer aan te slepen. ‘Komen mensen bij ons, dan blijft er nog geld over voor een ijsje, voor een patatje.’

7 mei