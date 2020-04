Zorgen over drachtige olifant Indra in DierenPark Amersfoort

Amersfoort­se scholen vangen 400 kinderen op die thuis geen onderwijs kunnen volgen

20 april Vierhonderd kinderen in Amersfoort maken op dit moment gebruik van de noodvang op scholen. Het gaat om kinderen die thuis geen onderwijs op afstand kunnen volgen vanwege een onveilige thuissituatie of omdat hun ouders werken in een vitaal beroep. Het aantal is de laatste weken fors gestegen.