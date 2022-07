Zorginstelling leert cliënten de arbeidsmarkt kennen met dagbestedingswinkel

Newoldy op de Langestraat lijkt op het eerste gezicht de zoveelste kledingwinkel in het centrum van Amersfoort. Maar je wordt hier geholpen door de cliënten van woonzorginstelling Chiqcare. Manager Bart Jansen vertelt over Amersfoorts eerste dagbestedingswinkel.

Wat is een dagbestedingswinkel?

,,We hebben deze winkel opgezet zodat onze cliënten die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, invulling aan hun dag kunnen geven. Er wordt kleding verkocht, zowel gedoneerde tweedehandskleding als outletkleding, maar ook dingen die bij de dagbesteding in Soest door onze cliënten zijn gemaakt. Dat kan van alles zijn, zeepjes, vaderdagcadeaus, maar ook bijvoorbeeld een prachtige tafellamp die één van onze cliënten helemaal met de hand heeft gemaakt.”

Waarom is zo'n invulling belangrijk?

,,De mensen die er werken, dat zijn vaak mensen die een beetje tussen de wal en schip vallen, om allerlei verschillende redenen. Zij hebben ook iets nodig om hun tijd mee te vullen, en ze willen zich heel graag nuttig maken. Ook worden alle tweedehandskleren bij ons gewassen, gelabeld, netjes opgevouwen. Het is voor onze cliënten heel nuttig om dat hele proces mee te krijgen, om te zien waar die kleding vandaan komt. En natuurlijk is het goed om in de winkel in contact te komen met allerlei verschillende soorten mensen, te leren hoe je iemand aanspreekt, en in een winkel helpt.”

Hoe zijn de reacties van klanten?

,,Over het algemeen heel positief. We zijn in april opengegaan, maar ik ben nog volop bezig ons onder de aandacht te brengen van de inwoners Amersfoort. Je wil natuurlijk dat het winkelend publiek gewoon binnen komt lopen. Maar aan de andere kant hebben we ook een briefje opgehangen om duidelijk te maken wat voor winkel het is. Als je dat niet verwacht, kan het nog wel eens voor een verrassing zorgen.”

