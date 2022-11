‘Zorgvuldig, correct en fatsoenlijk’: Klaas Samplonius (1947 - 2022) was de stem van de Tour De France

van wieg tot graf Hubert (1948-2022) was de eerste Antilliaan in Tweede Kamer en speelde ooit een zwarte Sinter­klaas

Het was een primeur in 1994. Hubert Fermina (D66) was het eerste gekozen Tweede Kamerlid van Antilliaanse komaf. Maar juist dat hokjesdenken was hem een gruwel. Zijn moeder hoopte dat Hubert (1948-2022) de eerste zwarte bisschop van Curaçao zou worden.

8 november