Zuluhal krijgt monumentenstatus

,,De Zuluhal is een bijzonder overblijfsel uit de Koude Oorlog en is cultuurhistorisch van grote waarde. Het college heeft dit belang onderstreept door de hal de status van gemeentelijk monument te geven," vertelt gemeentewoordvoerder Ivo van der Bruggen.

Sloop

De Zuluhal ligt in Camp New Amsterdam, het deel van de vliegbasis dat in handen is van Defensie. Defensie wilde de hal, die momenteel in gebruik is als opslag, om redenen van kostenefficiency slopen en vervangen door een nieuwe, veel grotere hal. De plannen voor sloop stammen uit november 2014.

Het scenario van sloop kent vele tegenstanders. Veel historici vinden de Zuluhal niet alleen uniek voor Nederland, maar voor heel Europa. In de hal stonden tijdens de Koude Oorlog 24 uur per dag 7 dagen per week twee straaljagers klaar, die binnen vijf minuten de lucht in konden om het luchtruim te verdedigen.

Voor Defensie, die niet bereikbaar was voor commentaar, moet het een flinke domper zijn. Het overheidsorgaan was al bezig om een plan van aanpak te maken over hoe de Zuluhal gedemonteerd gaat worden.