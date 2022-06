Zwaan vliegt in bovenleiding en legt treinverkeer rondom Amersfoort plat

Slapen? Dat doen deze boeren sinds vrijdag niet of nauwelijks meer: ‘Wat gaat de toekomst brengen?’

De stikstofmaatregelen zorgen enkele dagen na het ‘verlossende woord’ van minister Van der Wal nog altijd voor grote onrust onder de boeren in Gelderland en Utrecht. In laatstgenoemde provincie moet de uitstoot met liefst 46 procent omlaag. In Gelderland is met name het gebied rond Barneveld de klos, maar ook net buiten de ‘kippenschuur van Nederland’ wordt de pijn gevoeld.

