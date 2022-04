Zwaar beschonken Amersfoorter aangehouden zonder rijbewijs

Rick Hoogendorp volgt bij Hoogland de opgestapte Roy Versluis op: ‘Ik ben niet belangrij­ker dan de club’

Rick Hoogendorp maakt het seizoen af als interim-trainer van Hoogland. De 47-jarige oud-profvoetballer is de opvolger van Roy Versluis, die vanwege een gebrek aan vertrouwen binnen de selectie opstapte. ,,Hopelijk is mijn vertrek de beslissende stap om Hoogland in de derde divisie te houden.”

9 april