Zwaarbewapend arrestatieteam doet inval bij groot drugslab in Nijkerk: meerdere aanhoudingen

Nadat het arrestatieteam zijn werk had gedaan, werd het terrein overgedragen aan andere specialisten van de politie. Hierbij was onder andere de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) aanwezig.

Een woordvoerder van de politie kon maandagavond nog geen nadere informatie geven over de inval. ,,We hopen morgen meer informatie te kunnen geven. Het enige wat we nu kunnen vertellen is dat we daar zijn in verband met een drugslab.”