Zwarte lijst voor wie zich misdraagt in de horeca wordt alsnog ingevoerd

Na wildplas­sers en poepers, nu geweldsex­plo­sie in de binnenstad: ‘Dit hebben we in jaren niet meegemaakt’

‘Ha, klootzak. Wat moet je nou, donderstraal op met je apenpakje’. Je moet als agent een olifantenhuid hebben om figuurlijk - en soms ook letterlijk - klappen op te vangen. Na het wildplassen, kotsen en vandalisme, is het vizier van sommige ‘feestgangers’ in Amersfoort nu gericht op de politie. Die trekt een grens. ,,Als het moet, vegen we het plein wéér leeg en passen we geweld toe.”

27 januari