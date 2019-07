Zwerver in schaapskooi loopt naakt rond en slaat boer met stuk hout in Soest

Een zwerver die woont in een schaapskooi in de polder van Soest, valt al anderhalf jaar de buurt lastig. Hij schreeuwt, loopt naakt rond en vernielt regelmatig afrasteringen. Gisteravond heeft hij iemand zwaar toegetakeld met een stuk hout. De politie is op jacht naar de man.

Het slachtoffer, die zijn paarden wilde laten weiden op een veld naast de schaapskooi, liep gisteravond een blauw oog op. Ook werd hij geslagen met een stuk hout op zijn rug, buik en een arm door de zwerver.

De man, die onbekend wenst te blijven maar wiens naam bij de redactie bekend is, kreeg woorden omdat de bewoner van de schaapskooi zijn afrastering had doorgeknipt. ,,Voor de zoveelste keer‘’, zegt hij. ,,Hij doet dat vaker.‘’ Andere boeren in de omgeving vertellen dat de man vaker in de buurt rondloopt, naakt soms, schreeuwt en met zijn armen zwaait.

Het slachtoffer is niet alleen boos op de man, maar ook op de gemeente en de politie die ondanks herhaalde verzoeken geen maatregelen hebben genomen om aan de overlast van de man een eind te maken. ,,De gemeente heeft een handhavingsverzoek lopen tegen de eigenaren, maar dat duurt een tijd.‘’

Daarnaast verwijt hij de drie eigenaren van de schaapskooi dat ze 'totaal niet geïnteresseerd zijn in de leefbaarheid van dit gebied'. Volgens hem willen de schaapskooi te gelde maken door te proberen er een bouwmogelijkheid te vestigen. ,,Ze hebben geen enkele affiniteit met de buurt hier, dat verwijt ik ze.‘’

De politie heeft gisteravond met honden het gebied doorzocht met honden, maar de man niet op kunnen sporen. Het slachtoffer heeft hem vanmorgen vroeg nog gespot, maar toen de politie arriveerde was de man al gevlogen. Het vermoeden in de buurt bestaat dat hij zich verstopt in het hoge, momenteel vrijwel ondoordringbare maisveld.