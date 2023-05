Dit is hoe de eerste teams uit Amstelveen dit weekeinde speelden

In dit dorp heb je het meeste last van verkeersla­waai (en in dit stadje is het juist het stilst)

Waar in Utrecht west hebben inwoners het minst last van verkeerslawaai? Dat lijken Oudewaternaren te zijn volgens de ‘geluidsbelastingskaarten’, die de provincie Utrecht heeft laten maken. De meeste herrie door verkeer is geconstateerd in De Ronde Venen.