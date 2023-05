Gratis ov-kaartjes voor lage inkomens in regio Amsterdam, maar iedereen kan ze aanvragen

indebuurt.nl Amsterdam­se Amy zet maande­lijks honderden handpoked tatoeages: 'Ik begon met tatoeëren op mijn eigen voet'

Amy Stroet (24) verveelde zich in de eerste lockdown van corona. Ze begon weer te tekenen, ’tattoo-achtige tekeningen’ noemt ze het zelf. Niet veel later besloot ze deze kunstwerkjes daadwerkelijk te gaan tatoeëren. Eerst op haar eigen voet, toen op het lichaam van haar vriendinnen en inmiddels tatoeëert ze honderden klanten per jaar in Atelier de Boer, gevestigd in de Pijp.