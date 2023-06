Heldere dag in Amstelveen

Scholieren in de prijzen met praktijk­les­sen vaarbewijs: ‘Met een vaarbewijs is niet gezegd dat je kunt varen’

Slimme scholieren uit Vinkeveen hebben een gat in de markt gevonden: praktijkles in varen. Huh, was dat er dan nog niet? Nauwelijks, merkte het vijftal. Ze wonnen zelfs al prijzen met hun eigen bedrijf.