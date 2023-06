In Amstelveen helder weer vanochtend

update Latifa liet samen met haar jonge minnaar haar man Mimoun vermoorden: bijna 20 jaar cel

Lange tijd werkten ze samen aan een plan. Echtgenote Latifa T. (40) en haar Franse minnaar Zakaria C. (25) spraken over vergiftiging, het stoppen van de ademhaling en zetten tot slot een fatale woningoverval in scene. Dat alles alleen omdat Mimoun Bergoual (66) uit Oud Ade dood moest.