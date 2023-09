met video Kerstdorp­jes, sneeuw­spray en ijsberen: dit tuincen­trum is klaar voor Kerstmis

Het zand van de strandvakantie is nauwelijks tussen de tenen verdwenen of ze bouwen alweer een kerstdorp in dit populaire tuincentrum. Bij Intratuin in Ter Aar zijn de voorbereidingen om het winterse gevoel binnen te halen al in volle gang. ,,Als het weer omslaat, hebben mensen er gelijk zin in.’’