Organisa­tie verwacht feestje Canal Parade ondanks verwachte regen: ‘Iedereen is voorbereid’

De verwachte regen zal mensen er niet van weerhouden een goed feestje te vieren zaterdag tijdens de 26e editie van de Canal Parade, laat de organisatie weten. ,,Iedereen is op de regen voorbereid. Mensen langs de kant kunnen een paraplu meenemen, mensen op de boten nemen droge kleren mee. Alle boten checken nog een keertje extra dat alle elektra goed is ingepakt en dat het dek niet te glad is. Verder wachten we af wat de weergoden gaan doen”, aldus een woordvoerder van de organisatie,