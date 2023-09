Swift 1 verliest van AMVJ 1 in de Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2

Dominique kocht de woning van haar oma: huis mét extra ruime kamers en bijzonder uitzicht

Voor Dominique de Rijk is het complex aan de Herenweg in Vinkeveen bijzonder, omdat haar oma in 2007 de allereerste bewoonster was van dit appartement. Toen zij er zelf ging wonen heeft ze het interieur wel eigenhandig gemoderniseerd.