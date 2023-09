Troosteloze nederlaag voor TOB Rksv 35+4 uit tegen FC Amsterdamse Bos 35+1

indebuurt.nl Welke koffer kies jij? Amsterdam­mers doen mee aan Miljoenen­jacht

Een spannend vooruitzicht voor vijftig inwoners uit Amsterdam. Op zondagavond 3 september 2023 is te zien of zij in de prijzen vallen bij het tv-programma Postcode Loterij Miljoenenjacht. Het prijzengeld kan oplopen tot vijf miljoen euro.