Vanochtend kans op hevige regenbuien in Amstelveen

Update Contact Ridouan Taghi opgepakt in Dominicaan­se Republiek: ‘Niemand is onvindbaar’

In de Dominicaanse Republiek is Dennis G. (47) opgepakt, in het criminele milieu bekend als ‘Rasta’. Hij wordt door de opsporingsdiensten beschouwd als een crimineel contact van Ridouan Taghi en werd al een tijd internationaal gezocht