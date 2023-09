Zege RODA '23 Rksv JO19-2 op SV Diemen JO19-1

Schiphol test apparaat dat ultrafijn­stof uit de lucht filtert, resultaten nog niet bekend

Schiphol is onlangs begonnen met een proef waarin ultrafijnstof uit de lucht wordt gehaald, bevestigt een woordvoerster van de luchthaven na berichtgeving in Het Parool. Volgens de woordvoerster zuigt een speciaal apparaat lucht op dat is vervuild met ultrafijnstof. In de machine wordt de lucht gefilterd en vervolgens gaat schone lucht zonder ultrafijnstof weer naar buiten.