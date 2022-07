‘1 op de 15 Amsterdamse jongeren loopt risico drugscrimineel te worden’

Nieuws6,5 procent van Amsterdamse jongeren loopt risico om in de drugscriminaliteit te belanden. Dat stelt RTL Nieuws op basis van een data-analyse van cijfers over criminele ondermijning. Het gaat in totaal om 9540 Amsterdamse jongeren. In de Vogelbuurt in Noord wonen relatief de meeste jongeren die een hoog risico lopen.

RTL Nieuws analyseerde de cijfers van Zicht op Ondermijning, een samenwerkingsverband tussen lokale en landelijke overheden. Zicht op Ondermijning heeft zo’n veertig kenmerken opgesteld die overeenkomen met het profiel van drugsverdachten, zoals vroegtijdige schoolverlating, schuldenproblematiek of veroordeelde ouders.

Hoe meer van deze kenmerken een jongere afvinkt, hoe groter het risico hij of zij in de criminaliteit belandt, zo is de gedachte. Niet al deze ‘hoogrisicojongeren’ zijn dus crimineel, maar de kans bestaat dat een deel van hen doorgroeit naar de georganiseerde misdaad, zegt criminoloog Robby Roks tegen RTL Nieuws.

Vogelbuurt

Volgens het onderzoek is het aandeel Amsterdamse hoogrisicojongeren het grootst in de Vogelbuurt in Noord: daar gaat het om 11,8 procent van de jongeren tussen 18 en 23 jaar. Daarna volgen Slotermeer-Noordoost (11 procent) en de Waterlandpleinbuurt (10 procent). In absolute cijfers wonen de meeste jongeren met een risicoprofiel in Bijlmer-Centrum (580). Landelijk voldoen 162.000 jongeren aan het risicoprofiel volgens RTL Nieuws; in sommige wijken gaat het om meer dan 1 op de 8 jongeren.

Rekruteren van criminelen

Vanuit de overheid groeit de aandacht voor jongeren die door drugscriminelen gerekruteerd worden, een proces dat vaak al op de basisschool begint. De Amsterdamse burgemeester, Femke Halsema, vraagt al langer om extra geld om dit soort werving te voorkomen; in april beloofde minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) hiervoor jaarlijks 82 miljoen euro extra vrij te maken. Dat komt boven op de 434 miljoen euro structureel die vorig jaar door het vorige kabinet is vrijgemaakt voor het bestrijden van criminaliteit.

In sommige gevallen worden kwetsbare jongeren zelfs gedwongen tot het dealen van drugs en het afstaan van hun bankrekening. Onlangs bleek uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) dat de aanpak van zulke criminele uitbuiting tekort schiet: opsporingsinstanties hebben deze slachtoffers zelden in beeld. Criminelen ronselen deze jongeren bewust op scholen en bij zorginstellingen: hun slachtoffers zijn vaak jong, hebben een verstandelijke beperking of zijn verslaafd.

Luister de aflevering van podcast Amsterdam wereldstad over jongeren en zware criminaliteit:

