11 x dit zijn de beste restaurants van Amsterdam volgens locals

Gespot! Sara: 'Ik vind het onnodig om alles nieuw te kopen'

Sara komt uit Londen, maar woont al drie jaar in Amsterdam. Ze studeert aan de UvA en zou haar stijl omschrijven als ‘oversized’. Ze vindt het heerlijk om in Amsterdam te shoppen en heeft een aantal vaste adresjes. “Ik kom graag in de Kinkerstraat, die vind ik een beetje edgy en er zijn goede vintage winkels.”