1100 kilo cocaïne gevonden in Westelijk Havengebied

De drugsvondst werd gedaan op dinsdagochtend. In totaal zijn er op die dag vier aanhoudingen verricht, onder de gearresteerden bevindt zich ook de chauffeur van de vrachtwagen die de container vervoerde. Het gaat om een 43-jarige en 27-jarige man uit Purmerend, een 29-jarige man uit de gemeente Dijk en Waard en een 55-jarige man uit Enkhuizen.

Naar aanleiding van een onderzoek van de politie in Noord-Holland, Fiod en de douane in Amsterdam werd de container in beslag genomen. De verdachten zijn ingesloten en worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.