1250 kilo cocaïne onderschept in Amsterdamse haven in 2022

In juli werd 1100 kilo cocaïne gevonden tussen een lading cacaobonen . Bij een andere onderschepping kwam de douane 150 kilo op het spoor. De hoeveelheid in beslag genomen cocaïne is in vergelijking met 2021 fors gestegen: in dat jaar leverden vier vangsten samen 135 kilo op.

In IJmuiden zijn in 2022 in totaal twee zendingen cocaïne onderschept van samen 272 kilo. In totaal zijn in havens in de douaneregio Amsterdam vier keer drugszendingen onderschept in 2022, waarbij het ging om cocaïne met een totaalgewicht van 1522 kilo.