15-jarige joyrider rijdt met 165 km per uur over de A10 bij Amsterdam

Dat laat de politie op Twitter weten. De 15-jarige joyrider reed 65 kilometer per uur harder dan was toegestaan. De auto is door de politie overgedragen naar de eigenaar.

In de auto zat een aantal passagiers. Zij waren net als de bestuurder minderjarig. De jongen is meegenomen naar het bureau. Over zijn identiteit is niks bekend, en vanwege zijn minderjarigheid is worden daar ook geen verdere mededelingen over gedaan.