16-jarige wil politie ontvluchten en springt van twee hoog uit raam in Bijlmer-Oost

Nieuws Gesprongen waterlei­ding zet Spuistraat in het centrum blank

In de Spuistraat in het centrum is een waterleiding gesprongen, waardoor de straat gedeeltelijk onder water is komen te staan. Tijdens werkzaamheden van een aannemersbedrijf werd per ongeluk de brandkraan geraakt, zegt een woordvoerder van Waternet.

20 mei