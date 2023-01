1998: Bijrol voor dominee bij dienst koningin Beatrix

Waterstand in rivieren stijgt door regen: vee moet uit de uiterwaar­den gehaald worden

De waterstand in Rijn, Waal, IJssel en Maas zal de komende tien dagen flink stijgen, als er zoveel regen komt als dinsdag wordt verwacht. Rijkswaterstaat heeft natuurbeheerders, boeren en gemeenten gewaarschuwd dat vee en losse spullen uit de uiterwaarden moeten worden gehaald, want die gaan onderlopen. Er is geen sprake van alarmerend hoogwater, aldus de waterbeheerder.

10 januari