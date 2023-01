2 januari, 20.23 uur: Gelukkig nieuwjaar!

Nieuws 34-jarige vrouw overvallen in woning in Oost, onder dwang naar geldauto­maat

Een 34-jarige vrouw is maandagochtend door twee mannen overvallen in haar woning aan de Linnaeusparkweg in Oost. Vervolgens moest de vrouw mee naar een geldautomaat om een bedrag voor de overvallers te pinnen.

14 december