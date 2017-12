20.000 euro voor tip over moord 'verkeerde' man in Amsterdam-West

De toen 25-jarige El Kahtaoui was, zo weet de politie inmiddels zeker, niet de persoon op wie ze het hadden gemunt. Twee jaar na het schietincident blijkt uit onderzoek dat er DNA is gevonden op een van de kogels die zijn afgevuurd.



Gewapende mannen waren op 12 mei 2015 op een scooter naar een shishalounge in de De Clercqstraat gereden. Bij de zaak stapte El Kahtaoui uit een auto. Hij was met een vriend op weg om shoarma te halen. Toen hij zag dat twee gewapende mannen het cafe binnenliepen om een crimineel te zoeken, stapte hij uit om een kijkje te nemen.



Een van de gewapende mannen schoot met een kalasjnikov op hem. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De kogels kwamen ook in een passerende tram met passagiers terecht. Niemand in die tram raakte gewond. Na het schietincident reed de schutter samen met iemand anders op een zwarte motorscooter weg. De dader is nooit gevonden, al heeft de politie wel een volledig dna-profiel van hem in bezit.



Kahtaoui, die officieel in Zaandam woonde, was een bekende van de politie. Maar volgens zijn advocaat had hij geen strafblad voor zware criminaliteit.