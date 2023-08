28-jarige Amsterdammer aangehouden voor vernielen regenboogvlag restaurant Vijzelgracht

Nieuws Sport­school Splash na 38 jaar failliet: ‘Voor veel mensen is dit een tweede thuis’

Sportschool Splash Healthclub, aan de Lijnbaansgracht, is failliet. Onder andere de hoge kosten en de gevolgen van de pandemie werden de sportschool fataal, schrijft eigenaar Astrid Robert in een mail aan leden. De gym is per direct dicht.