29 sollicitanten voor burgemeesterschap Amsterdam

Van deze kandidaten hebben vier personen ervaring in het (lokaal) openbaar bestuur, achttien hebben ervaring elders en zeven sollicitanten hebben geen functie, of die is onbekend.



De kandidaten hebben gesollicteerd bij Johan Remkes, Commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in juli benoemd.



Inspirator met humor

Vorige maand is al een profielschets vastgesteld door de gemeenteraad: een ervaren bestuurder, zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar voor alle geledingen in de Amsterdamse samenleving. Een 'inspirator' met 'humor en relativeringsvermogen'. Veel fracties in de raad hebben een voorkeur voor een vrouw, maar die is niet opgenomen in de profielschets.



Deze maand zal Remkes gesprekken voeren met de kandidaten, in juni volgt zijn advies. De gemeenteraad zal vervolgens kandidaten aanbevelen. De koning zal de burgemeester benoemen, waarna beëdiging volgt in de gemeenteraad.



Lees meer -> Als je mag kiezen, wie wordt dan burgemeester van Amsterdam?