30 jaar cel voor Amsterdamse ‘moordmakelaar’ Jomairo 'Joey' D.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Jurviën M, August D., Jorvan B, Jermaine M. en Jomairo D. tijdens het proces. © ALOYS OOSTERWIJK/ANP

De rechtbank, evenals justitie, ziet ‘Joey’ D. als ‘organisator van extreem gewelddadige delicten’, die opdrachten gaf voor twee liquidaties en de beschieting van een chalet. “De term ‘moordmakelaar’ is op de verdachte van toepassing,” las de rechtbankvoorzitter dinsdag voor uit het vonnis. “Hij krijgt opdracht en voert die uit in ruil voor geld. Hij gebruikt soldaten en regelt wapens. Hij noemt zichzelf Oplosser. Dat geeft een onthutsend beeld.”

In onderschept berichtenverkeer schrijft Jomairo D.: ‘Dan gaan we wreed gassen, bro’, memoreren de rechters.

Toch ziet de rechtbank af van een levenslange straf, zoals het Openbaar Ministerie had gevorderd.

D.’s medeverdachten, die verschillende rollen speelden bij de drie (voorgenomen) aanslagen, zijn volgens de rechters ‘gewetenloos’ en ‘zonder respect voor het menselijk leven’.

Onschuldige schilder

Op 6 juli 2020 werd de onschuldige Nijmeegse huisschilder Mehmet Kiliçsoy (49) doodgeschoten. Op 4 juni was al het verkeerde chalet doorzeefd op een vakantiepark in Tienhoven, waardoor een onschuldige buurman van 60 jaar dwars door zijn schouder werd geschoten en ook zijn partner en dochter van 10 jaar getraumatiseerd raakten. De aanslag was bedoeld als vergelding voor een bekende crimineel uit de regio Utrecht die 1000 kilo cocaïne zou hebben gestolen. Diens vriendin heeft een chalet op hetzelfde park.

De onschuldige slachtoffers werden volgens de rechtbank ‘min of meer gezien als bedrijfsongeval’.

In januari 2021 mislukte de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Anis B. waarvoor Jomairo D. volgens de rechtbank ook de opdracht had gegeven. Later werd bij een nieuwe poging niet Anis B. maar zijn vriendin Aya Mintjes doodgeschoten in Amsterdam-Slotervaart. Zij bestuurde de sportieve Mercedes waarin Anis B. op de bijrijdersstoel zat.

Onderschept berichtenverkeer

Amsterdammer Jurviën M. (22), die onlangs was vrijgesproken van betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel Rachid Kotar in Amstelveen, krijgt nu 20 jaar cel, evenals stadgenoot Jermaine M. (32) en Jomairo’s oudere broer August D. (32). Jomairo’s rechterhand Deshiaro W. (22), ook uit Amsterdam, krijgt 26 jaar cel. Andere verdachten krijgen 5 en (twee maal) 12 jaar cel.

Evenals in vele andere grote strafzaken hadden advocaten in deze zaak aan de rechtbank gevraagd het onderschepte berichtenverkeer uit de neergehaalde computerservers van Sky ECC en EncroChat als bewijs van tafel te vegen omdat het onrechtmatig zou zijn verkregen. De verweren verwerpt de rechtbank. Dat de rechtbank Noord-Nederland ‘prejudiciële’ vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad over hoe om te gaan met het bewijs uit SkyEcc en EncroChat, is voor deze rechtbank geen reden de uitkomst af te wachten. “Het is nog onduidelijk of de Hoge Raad die vragen in behandeling zal nemen.”

In deze zaak zien de rechters een stortvloed aan bewijs in de vele onderlinge berichten, afgeluisterde gesprekken, camerabeelden, telecomgegevens en registraties van slimme verkeerscamera’s die ‘reisbewegingen’ waarnamen et cetera.