300 tot 400 miljoen euro voor wetenschappelijke bedrijven op Amsterdamse campussen

Kort nieuws uit de stad

Een medewerker van de Amsterdamse hulpverleningsorganisatie HVO-Querido is zondag overleden aan zijn verwondingen na een mishandeling. De Amsterdammer (65) werd vorige week maandag zwaargewond aangetroffen op de Hoofdweg in West. Een 41-jarige Amsterdammer zit vast op verdenking van doodslag, meldt het OM. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Wel is de dood van de man volgens HVO-Querido gelinkt aan diens werk.

17 mei