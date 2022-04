4-jarig jongetje overleeft val van vier hoog uit raam azc Zuidoost

Het jongetje heeft volgens Mousavi zijn linker- en rechterarm, en rechterbeen gebroken. Hij is vier uur lang geopereerd. “Dat hij nog leeft, is een wonder,” zegt Mousavi. Hij ligt nu in het Amsterdam UMC in stabiele toestand.

Kiepstand

Het Afghaanse gezin is in augustus 2021 naar Nederland gekomen. De moeder en de twee jongens verblijven in het azc in het A&O Hostel in Zuidoost, waar in totaal 600 vluchtelingen worden opgevangen, deels van Oekraïense afkomst. De vader verblijft in een azc in de provincie Groningen.