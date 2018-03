4 verdachten aanhouden voor handel in vervalste merkkleding

De Fiod heeft woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Almere en Rijsenhout doorzocht. De dienst heeft de importeur, iemand die de kleding van labels en logo's voorzag, een handelaar en zijn compagnon aangehouden.



Bij het onderzoeken van de panden trof de Fiod kleding, ongeveer 20.000 euro contant geld en apparatuur om kleding en schoenen te voorzien van merknamen aan. Ook is de administratie in beslag genomen.



De Fiod laat weten dat de verdachten handelden in vervalste merkkleding in het duurdere segment. Het onderzoek is gestart nadat de inlichtingendienst een tip kreeg.