47-jarige vrouw week na aanrijding op Weesperstraat alsnog overleden

Nog steeds heeft driekwart van de jonge vrouwen in Amsterdam last van straatinti­mi­da­tie

Sissen, nafluiten, achterna worden gelopen in het donker of bespuugd worden. Wederom heeft bijna driekwart van de jonge meisjes en vrouwen (tussen de 15 en 34 jaar) in Amsterdam het afgelopen jaar te maken gehad met straatintimidatie.