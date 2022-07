‘6,5 procent van Amsterdamse jongeren loopt risico drugscrimineel te worden’

Halsema: ‘Criminele en geweldscul­tuur krijgt geleide­lijk Italiaanse trekken’

De drugscriminaliteit die zich in Amsterdam en Rotterdam concentreert, moet worden teruggedrongen en de Tweede Kamer moet daar prioriteit aan geven. Dat zeggen de burgemeesters van die steden, Femke Halsema en Ahmed Aboutaleb, in een brief aan de Kamer. Woensdagavond wordt er gedebatteerd over het onderwerp.

15 juni