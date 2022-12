6 maanden cel voor Mohammed L. voor doodrijden Shana Leurs: ‘Dit is nog een messteek in onze rug’

L. reed vorig jaar met zo'n honderd kilometer per uur over de Wolbrantskerkweg toen het gruwelijk misging. De 22-jarige Leurs stak de weg over, waarna ze werd geraakt door de Volkswagen Golf GTI van L., twintig meter door de lucht vloog en tot stilstand kwam, doordat ze een verkeersbord raakte. Volgens een getuige leek het alsof er een kartonnen doos door de lucht vloog. Haar fiets belandde 30 meter van de plek van de botsing.