6 x dit vinden Amsterdammers de beste restaurants van Amsterdam

Golden Temple

Dit restaurant in de Utrechtsestraat is vernoemd naar een tempel in het noorden van India. Hier eet je geen vlees maar alleen gerechten met groenten, fruit, granen en bonen. Zodra je een stap over de drempel zet, waan je je in India. De geuren en kleuren komen je tegemoet en zorgen ervoor dat je echt een avondje weg bent.

Yerba

Dit restaurant aan het Museumplein is er ook eentje zonder dierlijke producten. Geen vlees en vis en alleen de lekkerste groenten uit het seizoen. Nummer 87 op de lijst van beste vegetarische restaurants ter wereld volgens Best Vegetables Restaurants.

Cannibale Royale

Van vega en vegan over naar een echt vleesrestaurant in jullie favorietenlijstje. Cannibale Royale. Een oase in het centrum van Amsterdam, een drinkgelegenheid, jouw late-night bestemming vol juicy ribs, burgers, steaks en soulful salads..! Elke vestiging van Cannibale Royale serveert altijd vlees van de grill, creatieve cocktails en craft bieren.

Helling 7

Koken op echt vuur staat bij Helling 7 centraal. Aan en in de open keuken neemt het personeel je mee in hoe mooi en simpel koken op echt vuur kan zijn. Gaaf om te zien hoe mooie ingrediënten, geweldige gerechten kunnen worden als ze gegrild worden op houtvuur.

De Groene Olifant

Midden in de Amsterdamse Plantagebuurt, tussen Artis en het Tropenmuseum is eetcafé de Groene Olifant te vinden. Altijd open voor een borrel met mooie wijnen, verrukkelijke speciaal bieren met daarbij bijvoorbeeld bitterballen of een uitgebreide kaasplank. De gerechten op de menukaart zijn een combinatie van de Nederlandse en Franse keuken met een twist. Er is altijd keuze uit vegetarische, vlees- en visgerechten.

Eetcafé Wijmpje Beukers

Wijmpje Beukers zit om de hoek van het Van der Helstplein, achter een knus terras vol bloeiende blauweregen. Regelmatig vijf nieuwe voor- en hoofdgerechten op het menu, waarvan altijd twee vegetarisch/veganistisch. Een heerlijke huiskamer om aan te komen waaien wanneer je daar zin in hebt, reserveren is niet nodig.

