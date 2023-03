6 x hier in Amsterdam kun je voor een prikkie ontbijten

Update Verdachte steekpar­tij Amsterdam CS is 28-jarige Duitse man zonder vaste woon- of verblijf­plaats

De politie in Amsterdam heeft donderdagavond geschoten bij de aanhouding van een verdachte van een steekpartij op het Stationsplein. Het gaat om een 28-jarige Duitse man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij had kort daarvoor een 32-jarige toerist neergestoken in de lobby van het Ibis-hotel naast het Centraal Station.