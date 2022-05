65-jarige Amsterdammer zwaargewond aangetroffen in West, verdachte aangehouden

Het slachtoffer werd rond 16.00 uur zwaargewond aangetroffen op straat en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de straat werd later een politiecontainer neergezet en er werd de hele dag onderzoek gedaan.

Een dag later meldt een politiewoordvoerder dat het slachtoffer met zwaar hoofdletsel in het ziekenhuis ligt en niet aanspreekbaar is. Wat er precies gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. Wel is een 41-jarige Amsterdammer aangehouden als verdachte. Onderzoek moet uitwijzen wat hij precies met de zaak te maken heeft.