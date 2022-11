67-jarige vrouw gewond geraakt bij woningoverval in Amsterdam-Noord

Amsterdam­mers geven mening over woningbe­leid: meer dan kwart vindt eigen woning te duur

Meer dan een kwart van de Amsterdammers vindt hun woning te duur en de verkoop van sociale huurwoningen moet stoppen. Dat zijn de meest in het oog springende uitkomsten na participatiebijeenkomsten door de hele stad over hoe de gemeente nieuw woningbeleid zou moeten maken. ‘Veel mensen zitten in dure middenhuur of vrije sectorwoningen vast.’

21 november