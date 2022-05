72-jarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid dood Amstelveense man

Nieuws Twee jaar jeugddeten­tie en tbs voor doden drillrap­per Grootfaam

Voor het doodsteken van de 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam in Zuidoost is Alexio F. (21) dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Het hof acht bewezen dat de nu 21-jarige F. het slachtoffer in de hals heeft gestoken.

